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Вторник, 5 марта 2019, 13:28 мск

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Сексуальное рабство: насильники-педофилы издевались над девочкой почти четыре месяца

В Москве арестованы двое мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой 2005 года рождения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, им предъявлено обвинение п. б ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

По данным следствия, двое знакомых с 28 октября по 01 марта 2019 года, находясь в квартире на улице Коминтерна, совместно с несовершеннолетней 2005 года рождения, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, неоднократно совершили насильственные половые акты.

«В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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