«Чтобы наверняка»: завершено следствие о серийных убийствах женщин в Москве и Подмосковье

В суд направлено уголовное дело о серийных убийствах в Москве и Подмосковье. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в пяти убийствах, сопряженных с разбойным нападением, обвиняется Бахтиёр Матякубов.

По версии следствия, с января по апрель 2015 года Матякубов совершил на территории Москвы и Московской области серию убийств сопряженных с разбойными нападениями, выслеживая женщин в безлюдных местах, парках. Одно из преступлений было совершено 17 марта 2015 года в Измайловском парке. Убийца встретил незнакомую ему 35-летнюю женщину, гуляющую с собакой. Убедившись в отсутствии посторонних людей, он нанес ей два удара ножом в область сердца, от которых потерпевшая скончалась.

Также преступник выслеживал жертв в магазинах с целью дальнейшего разбойного нападения. Убийства совершал как в дневное, так и в вечернее время, нападая и нанося множественные колото-резаные ранения потерпевшим. «Следствию удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом, чтобы наверняка убить женщину, как он пояснил позже следствию», – уточнили в СКР.

В ведомстве пояснили, что длительное время Матякубову удавалось скрываться, однако следствию удалось его установить путем изучения детализаций мобильного телефона, а также пошагово восстанавливая все его передвижения, соотнося их с местами преступления. Был установлен адрес его проживания, где во время обыска следователем обнаружена его одежда, на которой имелись следы крови двух жертв.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск, и позже установлено его местонахождение на территории другого государства, где он был задержан за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 года его экстрадировали в Москву для проведения с ним следственных действий.

В рамках уголовного дела следователи и криминалисты провели масштабную работу, в том числе допрошено более 25 потерпевших и свидетелей, проведены проверки показаний на местах совершения преступлений. Назначено и проведено свыше 35 сложных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, биологические, психолого-сексолого-психиатрические экспертизы, и другие. Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлено эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола.

В СКР также уточнили, что в ходе предварительного следствия Матякубов вину признал полностью во всех инкриминируемых ему преступлениях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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