Реновация Москвы натолкнулась на протест: в районе Останкино вспыхнул конфликт жителей с властями и застройщиком

Программа реновации Москвы, которая предполагает снос старого жилья и возведение нового, натолкнулась на активный протест москвичей. В столичном районе Останкино жители восстали против стройки высоток во дворе дома №7 на улице Цандера, куда утром прибыла строительная техника, а полиция начала задержание недовольных горожан.

В эти минуты противостояние горожан и застройщиков продолжается, прямой эфир с места событий ведет канал «Рупор Москвы». Судя по видео, во дворе дома стоят автозаки и машины полиции. На место конфликта прибыл политик Сергей Митрохин. Как он сообщил на своей странице в «Фейсбуке», полиция задержала муниципальных депутатов Елену Новикову и Сергея Цукасова.

«На Цандера 7 продолжается противостояние жителей дома с полицией и префектурой, в настоящее время полиция пытается при помощи эвакуаторов очистить от машин жителей въезд на территорию сквера, в котором находится спортивная и детская площадка. ДПС не пропускает автомобили жителей во двор их собственного дома, – сообщил Митрохин. – Тем временем продолжается задержания. Вслед за депутатами Цукасовым и Новиковой задержан житель дома Георгий. Сейчас происходит попытка разгрузить бетонные блоки, создавая угрозу обвала бетонных блоков на головы людей, граждане заблокировали проезд грузовика с ними, пока строителям не удается попасть в сквер».

Политик отметил, что ситуация дошла до полного абсурда. «Депутат Мосгордумы Зубрилин (Николай Зубрилин, депутат МГД от Марфино, Отрадного и Алтуфьевского, – ред.) после встречи с префектом сообщил, что префект пообещал остановить работы и провести рабочую группу, однако присутствующий на месте заместитель префекта по капстроительству Каданцев отказывается выполнять его распоряжение», отметил он.

Согласно данным официального сайта мэра и правительства Москвы mos.ru, территория близ дома №7 на улице Цандера определена как площадка под застройку в рамках программы реновации. Ранее портал activatica.org сообщал, что местные жители выступают против строительства на озелененной территории многоэтажных жилых домов двух секций в 22-этажа и 3-х секций в 14 этажей практически «окна в окна» с существующими жилыми домами.

Местные жители считают, что стройка на их взгляд незаконна. «Люди собрались, и полиция, по поводу того, что собираются незаконно начать строительство этого дома, – говорит одна из женщин, представившаяся жителем района. – Я подошла к главе управы товарищу Горожанкину (Геннадий Горожанкин, глава управы Останкинского района Москвы, – ред.) и спросила, почему вы не выступите перед жителями и не объясните законность всей этой техники? Он сказал, что на других площадках объяснит. Но ведь люди хотят знать!»

«На мой взгляд, это незаконно. Потому что по каждой стройплощадке должны проводиться публичные слушания. Этот дом очень долго не был внесен в программу реновации, и мы уличили эту строительную организацию в том, что они, не имея отношения к реновации, по всем усеченным нормам получили разрешение, – рассказывает участница протеста. – Потом дом включили в реновацию. А сейчас нам говорят, что публичных слушаний не будет, потому что этот дом в инвестиционной программе города, а не в реновации. Они совсем запутались».

Полиция требует, чтобы жители разошлись. В ответ противники стройки требуют встречи с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и депутатами Государственной думы.

Сергей Митрохин пояснил корреспонденту РИА «Новый День», что жители района воспротивились стройке, поскольку ее намерены развернуть в 10 метрах от стен жилых домов. «С утра приехали строители с бетонными блоками, пытались их разгружать. Жители это заблокировали. Потом туда нагнали кучу полиции, она пыталась выдавить жителей, но это сделать не удалось», – рассказал он.

Политик также обратил внимание, что на месте отсутствовал информационный щит, без которого строительные работы начинать нельзя. После разговора политика с представителями префектуры, строители принялись устанавливать этот щит, но по закону работы можно будет начать только через 10 дней. «В префектуре пообещали, что сегодня работы будут приостановлены, будет создана рабочая группа, – сообщил Митрохин. – Но пока техника с блоками остается на месте, она не уезжает».

Политик назвал сегодняшний инцидент историческим, ярко демонстрирующим серьезную проблему реновации – подобные протесты жителей могут развернуться и на остальных стройплощадках в рамках скандальной программы столичной мэрии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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