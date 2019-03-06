Реформа пенсионной реформы не прошла: «Единая Россия» защитила антисоциальный курс правительства РФ

Сегодня в Госдуме представители «Единой России», обладающие большинством депутатских мандатов, отказались менять пенсионное законодательство в рамках реформы, призванной улучшить жизнь большинства россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пакет законопроектов «Справедливой России», предполагающих изменение схемы отчисления в ПФР, гарантию наследования пенсионных накоплений и индексацию пенсий работающим пенсионерам партия власти отклонила уже в первом чтении.

«Эсеры» сражались за свои законопроекты больше полутора часов. Действующую пенсионную систему они сравнили с пирамидой МММ, когда одни вкладчики получают деньги за счет других.

Первый из пакета законопроектов предполагал наследование не только накопительной, но и страховой части пенсии. Представители «СР» напомнили, что ранее Госдума своим решением продлила «заморозку» накопительной части, фактически отняв у людей право ею распоряжаться. На возражения «единоросов» о том, что накопительная часть перешла в страховую, «эсеры» заявили, что было бы логично передать в страховую часть функцию наследования.

«Авторы предлагают заменить [пенсионную] систему, но при замене системы она просто рухнет в части распределения», – предрекла «единоросс» Светлана Бессараб. При этом она так и не ответила на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, где лежат накопительные части пенсий, кто получает от этого дивиденды, и почему эти проценты не поступают в ПФР.

«Накопительная часть – это деньги гражданина, и он имеет полное право ими распоряжаться, – напомнила думскому большинству коллега Коломейцева по фракции КПРФ Вера Ганзя. – А ими распоряжается государство. Законопроект вернет утраченные права гражданам. Почему против этого вы возражаете? Почему вы так реагируете?»

«Если мы отдадим всю сформированную пенсионную корзину – за счет чего мы будем содержать армию пенсионеров?» – возразила Бессараб.

Несмотря на заявления о нехватке денег в бюджете, Россия умудряется содержать огромный аппарат Пенсионного фонда – в свою очередь обратил внимание депутат от ЛДПР Александр Шерин. Он зачитал письменный ответ от главы ПФР на депутатский запрос. «Численность работников в ПФР составит 124 тыс 258 человек, расходы на аппарат – 117 млрд 653 млн, – сообщил Шерин. – Согласитесь, очень нужная нам организация, которая требует таких ежегодных расходов. Из доли денежных средств, которые выделяются на пенсии, это составляет 1,4% – то есть это доля расходов на сам ПФР».

Шерин напомнил, что в России сейчас около 19 млн нищих. «Если у нас такое огромное количество нищих – значит парламент со своей задачей не справляется, надо сказать честно», – подчеркнул он. По его оценке, рост экономики невозможен, когда большинство населения не имеет денег, а инициатива «эсеров» по наследованию пенсий увеличит количество средств у россиян. «У людей повысится покупательская способность, и только тогда начнет развиваться экономика», – указал либерал-демократ.

«Эсер» Дмитрий Ионин со своей стороны отметил, что третий из пакета законопроектов касается отказа от отрицательной шкалы пенсионных выплат и уравнивание пенсионных взносов для бедных и богатых россиян: дело в том, что сегодня в России 22% отчислений идет с самых низких зарплат – до 1 млн 160 тысяч рублей в год, а все, что свыше этого – облагается только 10%. «Да еще не платят в фонд социального страхования», – отметил депутат.

«Мы говорим о том, что, если отказаться от этой несправедливости, будет дополнительно 600 млрд в ПФР и 90 млрд в бюджет ФСС. Вполне альтернативное решение пенсионной реформе», – подчеркнул он. «Если нет гарантий возврата [выплат в ПФР] – это пирамида по принципу МММ, когда одни вкладчики получают деньги за счет вкладчиков других», – объяснил он.

Коломейцев назвал существующую систему «вопиющим глумлением над нищетой». «У нас нищих все больше, а богатые богатеют быстрее, чем в любой стране мира, – подчеркнул он. – Понятно, что любой закон, внесенный не правительством и не президентом, не будет принят. Но такие законы вносятся, чтобы мы осмысливали происходящее: мы все в глубокой яме. У нас прожиточный минимум растет только в Ростате, и еще кое у кого перед посланием».

«Единороссам», отказавшимся поддержать все три законопроекта, Коломейцев указал, что они «защищают права 7%, которые незаслуженно получают повышенные зарплаты и минимально платят во все соцфонды».

Доводы партии большинства о том, что при введении на сверхзарплаты такой же ставки отчислений в ПФР в 22%, как на минимальные зарплаты, крупный бизнес уведет эти деньги в тень, думскую оппозицию не убедили. «Кто уведет зарплаты в тень? Сбербанк? Газпром? Роснефть? Топ-менеджеры госкомпаний уйдут в серые схемы? – изумился Коломейцев. – Речь только о 7% [имеющих высокие зарплаты]».

«Мы больше будем брать с гигантских зарплат, но ровно то же самое будем брать с малых зарплат, то есть платежи станут одинаковыми, – пояснил он. – Где эти 7% работают? Это финансовый и нефтегазовый сектор. Это вообще не затронет машиностроение, так как ни одна отрасль машиностроения по зарплатам не дотягивает до этого предела. Это справедливо, и я не понимаю, почему вы за это не голосуете».

«Я думаю, чтобы вас не заподозрили в конфликте интересов, надо поддержать наша законопроекты», – намекнул Гартунг коллегам, каждый из которых получает в год намного больше установленного «порога отсечения» в 1 млн 160 тысяч рублей.

«Должна быть введена шкала, при которой 7% работников России, получающих больше 90 тыс рублей в месяц, отчисляли бы так же, как остальные, – поддержал коллегу «эсер» Олег Шеин. – Что, депутаты Госдумы будут зарплату в конверте получать? Работники правительства? Топ-менеджмент Газпрома, Роснефти? Это не рабочий класс, это топ-менеджмент. Очевидно, что никакого ухода в тень здесь не будет. Мы говорим о том, что нужно перераспределение от верхушки в пользу рабочего населения».

Шеин отметил, что с 2011 года около 500 тысяч работников ушли в тень, а с 2000 года количество работающих неофициально в России возросло вдвое. «Это все равно будет принято. Когда люди сделают свои выводы, и реализуют их в ходе избирательных кампаний», – сделал прогноз депутат.

«Единороссы» в ответ традиционно назвали законопроекты «эсеров» популизмом, который приведет к тому, что, по выражению депутата Айрата Фаррахова, «экономика не будет расти, инвестиции в нашу страну не придут».

Весь пакет законопроектов был отклонен – у думской оппозиции, имеющей лишь 104 депутатов из 450, шансов на победу при голосовании нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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