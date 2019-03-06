Протест против реновации не сдается: москвичи установили дежурство в «горячей точке» района Останкино

В Останкинском районе Москвы, который стал новой «горячей точкой» сопротивления застройке по программе реновации, местные жители установили дежурство. Такое решение противники стройки на улице Цандера,7 приняли после попытки застройщика поставить бетонные блоки минувшей ночью. Сейчас на месте дежурят около 50 человек, на место прибывают активисты из других районов Москвы.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» активист района Кунцево Иван Рожков, который сейчас находится около дома №7 на улице Цандера, поздно вечером накануне на помощь застройщику прибыли сотрудники частного охранного предприятия. «Пытались оттеснить жителей, чтобы поставить бетонные блоки и установить информационный щит, но у них ничего не получилось», – сказал он. Сейчас на месте дежурят около 50 человек, поскольку прошла информация о том, что застройщик попытается вновь прорваться на территорию.

Депутат муниципального округа Останкино Нина Федюнина в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» подчеркнула, что власти не идут на диалог с противниками застройки. «В районе нет проекта планировки. Не было публичных слушаний. Но дом по реновации почему-то уже решили начать строить, – пояснила она. – Что это за беспредел? Власти отворачиваются, не идут на диалог».

Депутат также отметила, что вблизи спорной территории есть несколько других площадок – в частности, за домом №7, где располагается парковка, однако эти участки почему-то не заинтересовали застройщика. «Конечно, здесь удобнее строить – все коммуникации близко, это максимально удешевляет строительство», – констатировала она.

Нина Федюнина отметила, что жители Останкино начали объединяться с активистами – противниками застройки из других районов столицы. «Мы приезжали в Кунцево, когда была возможность. Теперь они приезжают к нам. Обмениваемся опытом, что-то перенимаем. Нельзя людей ломать через колено, власть не должна себя так вести», – подчеркнула депутат.

Оперативно получить комментарий в управе Останкинского района не удалось – там посоветовали обратиться в пресс-службу префектуры, поскольку специалисты управы не уполномочены общаться с прессой. Дозвониться до пресс-службы префектуры СВАО по телефонам, указанным на сайте mos.ru не получилось – там никто не брал трубку.

Накануне утром во дворе дома №7 по улице Цандера в Останкинском районе Москвы вспыхнул конфликт между застройщиком по программе реновации и жителями района, по оценкам собеседников агентства, на улицу вышло до 200 человек. Новую высотку в несколько секций планируется поставить в 10 метрах от стен существующих жилых домов, поясняли противники стройки. Они не позволили тяжелой технике выгрузить бетонные блоки, которыми застройщик планировал огородить площадку. Сдаваться люди не собираются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.19

Реформа пенсионной реформы не прошла: «Единая Россия» защитила антисоциальный курс правительства РФ. / «Набьем шишек, но будем первыми»: Собянин решил продавить электронное голосование на выборах в Мосгордуму. / Россия озвучила жесткие требования для прохода Севморпути иностранными судами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»