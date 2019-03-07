Столичные власти включили «ковши»: десятки москвичей проведут праздничные дни на улице из-за странного уведомления управы

В очередную «горячую точку» на карте Москвы власти превратили район Выхино-Жулебино, где в марте разгорелся конфликт между владельцами десятков гаражей и районной управой. Праздничные дни люди проведут на улице, охраняя свои постройки. Уведомления о сносе, запланированном на 4 февраля, москвичи получили 1 марта.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» житель района Зуфир Н., один из владельцев гаражей на улице Пронской, 6, парковочные места на открытой автостоянке под куполом типа «Пассаж» москвичи приобрели в начале 2000-х по договорам с «Фондом содействия реконструкции и благоустройству» – за реальные деньги, с актами передачи и прочими официально оформленными документами.

В договорах было сказано, что Фонд действует во исполнение постановлений правительства и мэра Москвы, в рамках программы «Мой двор, мой подъезд» в целях комплексного благоустройства, пояснил Зуфир. 16 лет управа района и префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) спокойно относились к 33 легким гаражным конструкциям на Пронской – точно такие же, отметил собеседник агентства, стоят во всех округах Москвы.

Но 1 марта хозяева машин обнаружили на гаражах подписанные управой района уведомления о сносе – с просьбой убрать автотранспорт с территории. При этом, похоже, власти сумели обзавестись машиной времени, поскольку в листовке значилось, что снос начнется 4 февраля.

«Люди были в шоке. Никто из них даже не предполагал, что гаражи, оформленные по закону, могут вот так снести – по решению Окружной комиссии от июля 2016 года», – сказал Зуфир. Само решение, по его словам, им никто не показал – в листовке только сказано, что оно размещено где-то на сайте управы.

С тех пор, говорит Зуфир Н., местные жители отбили несколько попыток сноса. Теперь москвичи вынуждены постоянно дежурить у окон и на улице, охраняя свои постройки. «Выяснилось, что «Фонд содействия реконструкции и благоустройству» был частным, а не государственным. Но тогда мы этого не знали! – говорит собеседник агентства. – Мы предполагаем, что Фонд работал по всей Москве, потому что точно такие же «Пассажи» стоят во всех округах. Получается, что все эти тысячи гаражей – незаконны? И если нас обманули, то должно быть возбуждено уголовное дело, потому что наши средства похитили, а мы 16 лет незаконно пользовались гаражами? А если Фонд, как мы считаем, действовал в рамках постановлений мэра и правительства Москвы и по их поручению, то почему происходит этот беспредел?»

Выяснить, насколько законны договоры с Фондом, жители Выхино-Жулебино пока не могут: говорят, что ни в управе, ни в префектуре с ними на контакт не идут, и не хотят помочь разобраться в ситуации.

«Мы направили обращения мэру Москвы Сергею Собянину, прокурору города Москвы, в управу (коллективное обращение к мэру и письма прокурору и главе управы есть в распоряжении агентства, – ред.), – рассказал собеседник агентства. – Но срок ответа по закону составляет 30 дней. А гаражи хотят снести уже сейчас, только вчера отбились от рабочих, и будем дежурить все праздники. Мы просим власти подождать ответа от прокурора, мы хотим разобраться».

Москвичам удалось найти текст решения Окружной комиссии на сайте управы района, но никаких подписей там нет, приведен исключительно текст нескольких решений от разных лет. В том, о котором идет речь в уведомлениях о сносе, сказано, что он будет произведен «в связи с отсутствием земельно-правовых отношений и имущественных прав».

Москвичей настораживает и еще один факт: им в руки попал некий документ от 2015 года, согласно которому зампрефекта ЮВАО предложил на участке с их гаражами сделать платную городскую парковку. Фейк этот документ или настоящее письмо зампрефекта Евгения Афанасенкова главе МО Выхино-Жулебино Игорю Теологову – москвичи не знают, но очень опасаются, что он может оказаться подлинным.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы информации в префектуру Юго-Восточного округа Москвы и в управу района Выхино-Жулебино. Один из вопросов – что именно должно появиться на Пронской, 6, вместо «незаконных» гаражей.

РИА «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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