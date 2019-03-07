В Москве уволен глава управы района, где произошел «гаражный» конфликт

В Москве без главы осталась управа района Выхино-Жулебино в Юго-Восточном административном округе столицы. Сергей Зотов на этой неделе уволен распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина.

Приказ об освобождении Зотова от должности размещен на официальном сайте правительства столицы. Экс-глава управы также уволен с государственной гражданской службы. В распоряжении говорится, что он ушел в отставку «по собственной инициативе». Документ датирован 5 марта.

Между тем, на сайте управы района Выхино-Жулебино в качестве главы до сих пор значится Сергей Зотов.

В районе Выхино-Жулебино в марте вспыхнул конфликт владельцев нескольких десятков гаражей, которые власти определили под снос.

Напомним, ранее с такой же формулировкой распоряжением Собянина был уволен глава управы района Дорогомилово Алексей Чепиков. Приказ подписан 22 февраля, а 26 февраля Хорошевский районный суд Москвы арестовал Чепикова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.19

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