«Ужас, сколько ментов!» В Москве силовики нагрянули на крупный рынок и в ТЦ «Москва»

Сегодня утром силовики нагрянули в ТЦ «Москва» и на крупный рынок «Садовод» на юго-востоке столицы. Здания оцеплены полицией и ОМОНом, внутри проходят обыски. Правоохранители досматривают людей на территории торговых объектов.

По информации «Коммерсанта», спецоперацию в Люблино проводят полиция, ФСБ и Росгвардия. По неофициальным данным, которые приводит издание, оперативные мероприятия могут являться ответом силовиков на многочисленные «разборки» этнических группировок, которые случились в последнее время в Москве.

Согласно другой версии, операция носит профилактический характер и может быть связана с дракой, которая случилась неподалеку – в районе Марьино, отмечает «Пятый канал».

Очевидцы размещают в Сети видеоролики, на которых видно большое количество представителей служб охраны правопорядка. «Вот менты, полными автобусами едут. К нам на Люблино, наверное, – комментирует автор ролика. – Сейчас будет облава, значит. Ужас сколько ментов, вообще». Действительно, по трассе едет целая колонна автобусов силовиков.

Напомним, ранее массовая драка произошла на Белореченской улице в Москве, примерно в 1 км от торгового центра, где сейчас проходят обыски. Участники драки использовали ножи и травматическое оружие, медпомощь потребовалась четверым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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