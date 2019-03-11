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Понедельник, 11 марта 2019, 12:44 мск

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Дело на 34 млрд: экс-главе банка «Открытие» грозит заочный арест

Следственный комитет России настаивает на заочном аресте экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, который ранее был объявлен в международный розыск по подозрению в растрате 34 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует ее слова РИА «Новости».

По версии следствия, которая приводилась в прессе, в 2017 году Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс» – заемщиков «Открытия» – выкупил облигации за 34 млрд рублей, зная, что реально их стоимость вдвое ниже.

Вскоре после этого Центробанк взял «Открытие», который считался крупнейшим частным банком в стране, под свой контроль и начал его финансовое оздоровление. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что многие операции «Открытие» проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха банка выписали себе крупные бонусы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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