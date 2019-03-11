Парк «Лосиный остров» подкорректируют: рядом появится автотрасса

Глава российского правительства Дмитрий Медведев согласовал строительство нового участка Щелковского шоссе, ради которого будут изменены границы парка «Лосиный остров». Об этом стало известно сегодня после встречи премьера с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава региона обратил внимание, что федеральная трасса долгое время не реконструировалась, и заверил, что 75% жителей проголосовали за модернизацию этого шоссе, но его участок должен пролегать по «Лосиному острову». «Мы прибавили 2 тыс. га земли Московской области к Лосиному Острову, а нам нужно вывести 100, чтобы построить по границе Лосиного Острова современную трассу», – цитирует Воробьева пресс-служба правительства РФ.

Отвечая на вопросы Медведева, подмосковный губернатор уточнил, что речь идет о дороге от МКАД на 19 км, что «полностью разгрузит Щёлковское шоссе, Звёздный городок, Балашиху», жители которых, как заверил Воробьев, «просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе».

В этой связи глава подмосковного региона попросил Медведева «ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование (без границ невозможно проектирование трассы и её строительство). «Нужно кадастрировать и сдвинуть границу, чтобы трасса по краю прошла», – отметил Воробьев.

Премьер сообщил, что даст соответствующее поручение. «Это всегда тонкая тема, но с учётом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотело бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, её пропускная способность стала выше, – я такое поручение дам. И будем этим заниматься», – сказал Медведев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

Яровая хочет запретить коллекторам взыскивать долги за «коммуналку». / Эксперты: Рост расходов россиян в феврале говорит о банальном росте цен. / Дело на 34 млрд: экс-главе банка «Открытие» грозит заочный арест. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»