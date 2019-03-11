«Пора паниковать»: через 10 лет московский регион превратится в зону экологического бедствия

Экологи в пух и прах разнесли проект строительства в Подмосковье четырех мусоросжигательных заводов в рамках приоритетной государственной программы «Чистая страна».

Как подчеркнула сопредседатель общественного экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова, мусоросжигательные заводы (МСЗ) в Московской области повлекут за собой экологическую и онкологическую катастрофу и «взрыв». Такое мнение она высказал в интервью РИА «Новый День».

Комментируя заключение экспертной комиссии рабочей группы экологической экспертизы Общероссийского Гражданского форума, Ямщикова выразила уверенность, что необходимо остановить строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье, так как это «безумие».

Эколог пояснила, что мусоросжигательные заводы в Европе, на которые ссылаются лоббисты таких предприятий, работают в условиях сформировавшейся системы раздельного сбора отходов. «Надо учитывать, что там (в Европе) осуществляется раздельный сбор мусора – извлекается пластик, который даёт самые страшные выбросы. К примеру, в Костромской области построили мусоросортировочный завод в 2015 году. Говорили, супер-пупер будет, но по факту там извлекается 5-7% фракций. Так что с учетом того, как у нас это организовано, это будет врыв – даже не сомневайтесь. Надо это безумие остановить. Мусорная реформа затеяна не для того, чтобы разобраться с мусором, а чтобы кому-то нажиться», – заявила Ямщикова.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, комментируя выводы экологов, отметил, что жителям Московской области действительно «пора паниковать». «Если коротко – из-за них мы все довольно быстро посадим здоровье, а сотни тысяч умрут. Многие, кто успеет родить детей, – родят больных. И огромные деньги потребуются, чтобы покрыть вред из-за строительства», – отметил он сегодня на своей странице в «Фейсбук».

Стоит отметить, что согласно заключению научного сообщества, под видом проекта «типового МСЗ» в Подмосковье, который представила компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») жителям области подсунули «неполный, недостоверный и непригодный к экспертизе проект тепловой электростанции (ТЭС), работающей на смешанном топливе (природный газ + ТКО)».

«Причем доля последнего (ТКО) в тепловом балансе составляет около половины <…> каждый такой ТЭС будет являться источником выбросов около 1,5 млн тонн в год углекислого газа», – говорится в докладе.

Эксперты обращают внимание, что в проекте подмосковных мусоросжигательных заводов предлагается «дешевая и примитивная трехступенчатая система очистки с упором на активированный уголь», а не 5-6 ступенчатые системы, как на широкоразрекламированных заводах в Европе.

«Это не обеспечивает необходимую очистку дымовых выбросов. Это и приводит, в соответствии только с расчетными данными, представленными в проекте, к выбросам в воздух набора из 46 вредных веществ класса опасности от 3-го до 1-го в количестве около 2400 тонн в год, в том числе к выбросам около 2 тонн в год веществ 1-го класса опасности, которые являются аналогами боевых отравляющих веществ», – подчеркивается в документе.

Кроме этого, экологи подтвердили, что, согласно проекту, в результате сжигания мусора будут образовываться радикалы, которые после высокотемпературной зоны попадают в зону рекомбинации с образованием новых соединений.

«Прогнозировать состав новообразованных соединений практически невозможно, поскольку состав исходного сырья, в соответствие с проектом, непостоянен и варьируется в широком диапазоне. Попытка улучшить процесс за счёт чрезмерного избытка воздуха и повышенной температуры не решает главную проблему – образование значительного количества диоксинов в потоке выбросных газов. Неизбежным следствием процесса рекомбинации должна быть многоступенчатая и дорогостоящая система очистки отходящих газов от опасных примесей», – подчеркивается в документе.

Таким образом, по оценкам экспертов, только один подмосковный мусоросжигательный завод будет выбрасывать в воздух столько же вредных веществ, столько выбрасывают все 31 работающие в настоящее время такие предприятия в Швейцарии или все 77 – в США.

«Функционирование предлагаемого МСЗ приведет к экологической катастрофе, связанной, с превышением содержания диоксинов более 5 нг/кг, согласно гигиеническому нормативу ГН 2.1.7.3298-15, в почвах сельхозназначения на площади около 100 км2 вокруг проектируемого МСЗ уже через 10 лет после начала его работы», – считают эксперты.

В результате население Московской области уже в течение ближайших 10 лет столкнётся с ростом врожденных и приобретенных заболеваний, в том числе онкологических. «Люди будут больше болеть и меньше жить, снизится рождаемость за счет врожденного бесплодия», – говорится в документе.

Также эксперты ОГФ подчеркивают, что четыре завода – это только начало. В рамках трехстороннего соглашения между правительством Московской области, госкорпорацией «Ростех» и японской компанией Hitachi Zosen Inova, которое было подписано еще в 2015 году, предполагается строительство 15 мусоросжигательных заводов, «которые должны «утилизировать» – сжигать ВСЕ вновь образующиеся в регионе Москва+МО ТКО».

Как полагают экологи, полная реализация этого соглашения несет за собой экономические риски для всей страны. «Размер убытков от эксплуатации завода в виде штрафных платежей за длительный период вывода из использования загрязнённых диоксинами земель сельхозназначения, принадлежащих частным и юридическим лицам, а также из-за понижения кадастровой стоимости земель населённых пунктов может достичь триллионов рублей на один проектируемый МСЗ. С учетом планов по строительству в МО до 15 подобных МСЗ, только убытки могут превышать расходную часть бюджета всей Российской Федерации», – считают эксперты ОГФ.

«Себестоимость получаемой электроэнергии будет до 7 раз выше, чем на АЭС и до 16 раз выше, чем на обычных газовых ЭС. Необходимость в генерации такой дорогой электроэнергии является более чем сомнительной с учетом энергоизбыточности московского региона, где профицит электроэнергии составляет более 20 ГВт», – подчеркивается в заключении.

В результате, по оценкам экспертов, проект заводит Россию в «безвыходную ситуацию».

«Россия из-за высоких капитальных и эксплуатационных затрат не сможет позволить себе строительство западных МСЗ новейших проектов, с другой – попытка реализовать упрощенные или устаревшие западные проекты не обеспечивает безопасности в первую очередь по выбросам диоксинов», – считают авторы документа.

По мнению экологов, необходимо в ближайшее время пересмотреть заключения уже проведенных государственных экологических экспертиз по проектам пилотных МСЗ и на этом основании остановить их строительство.

Как сообщал ранее «Новый День», федеральный проект «Чистая страна» и подпроекта «Энергия отходов» осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». Программа предполагает строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани. В Подмосковье «счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Солнечногорского, Воскресенского и Ногинского районов.

Судя по официальным заявлениям, совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Как заявляют инвесторы, реализация проекта позволит снизить долю захоронения отходов на территории Московского региона более чем на 25%.

«Газпромбанк» и ВЭБ уже заявили о готовности вложить в проект, который будет реализовывать «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ-Инвест», 155 млрд рублей. К проекту также подключился и турецкий концерн Renaissance Construction. В 2014 году этак компания получила генподряд на строительство 462-метрового башни «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. При этом в 2017 году компания оказалась в центре финансового скандала – в российском офисе прошли обыски ФСБ по делу о незаконном выводе за рубеж 100 млрд рублей.

«Зеленые» планы ранее также вызывали настороженную и критическую реакцию. Ранее экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин отмечал в интервью РИА «Новый День», что экологическая карта Москвы и Подмосковья сейчас на «100% соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера». Он пояснил, высокотемпературные факелы, которые, по словам власти и инвесторов, должны будут минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу, по сути, не могут обеспечить безопасность.

«Есть зона рекомбинации опасных соединений. Чем мощнее факел, тем больше пространство, где вновь образовывающиеся диоксины и фураны рекомбинируют при падении температуры. Если у нас где-то работает мусоросжигательный завод, – это все равно, что на трубе сидит пулеметчик и стреляет по городу. И пулемет бьет приблизительно на 15 км. Я поверю в благие намерения наших чиновников, если они поставят мусоросжигательные заводы на Рублевке», – заявил он.

«Диоксины и фураны являются группой сверхстойких высокотоксичных соединений и имеют свойство накапливаться в организме человека, переходя «по наследству» к следующим поколениям его потомства. Они не обладают ни цветом, ни запахом, как и угарный газ, взвесь тяжелых металлов, то есть, получается, что запаха действительно может быть меньше. Самое страшное, что с новыми поколениями мутагенное действие диоксинов усиливается из-за их аккумулятивной способности», – отмечала ранее в интервью РИА «Новый День» ветврач-токсиколог Ирина Куделина.

Статистика заболеваемости населения, которое проживает вблизи таких «безопасных» объектов, повергает в шок. По данным московской городской поликлиники №66, (документ есть в распоряжении редакции), жители Косино-Ухтомского района, который находится в 5-6 км от мусоросжигательного завода №4 ГУП, за последние 5 лет в четыре раза чаще стали страдать онкологическими заболеваниями: в 2012 году было зафиксировано 112 случаев, а в 2016-м – 471.

Стоит отметить, что Московская областная дума «зарубила» инициативы о проведении местных референдумов по теме мусоросжигательных заводов, как и законодательный запрет на их строительство.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.03.19

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