Полиция пришла с проверкой в «Фуд сити»

Московская полиция продолжила спецоперацию с проверкой крупных торговых точек. Сегодня правоохранительные органы проводят обыски на рынке «Фуд сити» на Калужском шоссе, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК и РИА «Новости» эти данные подтвердили.

Сообщается, что на рынке ищут не только нелегальных мигрантов, но и возможные скрытые нарушения. «Въезд на рынок ограничен, в мероприятии участвуют сотрудники полиции и бойцы Росгвардии», – отметил собеседник РБК в отделе полиции.

По словам источника РИА «Новости», сейчас сам продовольственный рынок не работает, пока никого не пускают внутрь. Источник «Интерфакса» уточнил, что причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами в столице в минувшие выходные, привлекшие внимание правоохранительных органов.

Как сообщал «Новый День», накануне аналогичные рейды и обыски были проведены на столичных рынках «Москва» и «Садовод». Сообщалось о десятках задержанных мигрантов. По словам источника РБК в ГУ МВД Москвы, оперативные мероприятия были связаны не с каким-то конкретным уголовным делом, а с ростом этнической преступности в последнее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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