Власти Москвы анонсировали еще одну реновацию – теперь в здравоохранении

Власти Москвы заявили о подготовке нового масштабного проекта – реновации объектов здравоохранения. Как сообщила вице-мэр российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, проект предполагается осуществить в ближайшие пять лет, в том числе с помощью иностранных инвесторов.

«Решение мэром уже принято, по сути дела, о реновации здравоохранения. В ближайшее время утвердим программу, предполагающую строительство чуть менее миллиона квадратных метров новых корпусов больниц: скоропомощных, двух новых инфекционных больниц, крупнейшего онкологического центра Логинова», – сказала Ракова журналистам в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах, передает «Интерфакс».

По словам вице-мэра, в рамках программы реновации здравоохранения предполагается строительство около 40 поликлиник, а также капитальный ремонт 135 действующих поликлиник. «По сути дела речь идет о реновации этих поликлиник», – отметила она.

Ракова уточнила, что «сбивается программа реновации социальной сферы с программой реновации жилья, чтобы сразу получать сбалансированные районы с новой качественной, современной инфраструктурой».

Вице-мэр также отметила, что социальная сфера интересна для иностранных инвесторов не только с точки зрения открытия зарубежных клиник в столичном международном медицинском кластере. «Москва очень перспективный город с точки зрения вложения в систему долговременного ухода. У нас очень хорошая продолжительность жизни, количество людей старшего поколения неуклонно растет. Рынок свободный, рынок интересный, и мы с радостью ждём иностранных инвесторов на очень интересных и выгодных условиях», – добавила Ракова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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