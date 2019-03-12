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Вторник, 12 марта 2019, 18:56 мск

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Глава Минпросвещения РФ пообещала не выворачивать школьникам карманы перед ЕГЭ

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заверила, что в российских школах перестанут выворачивать ученикам карманы перед Единым госэкзаменом. «Но телефоны все же придется сдавать»,– предупредила она.

Речь о ЕГЭ зашла на встрече с министром в Совете Федерации. С вопросом к Васильевой обратилась сенатор Светлана Горячева. «Когда учеников заставляют выворачивать карманы – это унижает и оскорбляет, – объяснила она. – И главное, качество вопросов ЕГЭ, насколько они соответствуют школьной программе».

Вместе с тем сенатор напомнила обещание министра изменить подход к экспертизе школьных учебников – теперь на них будут публиковать фамилии рецензентов, чтобы дисциплинировать их и заставить отвечать за свою работу. «Пора знать и авторов вопросов ЕГЭ, чтобы родители знали, на кого грешить»,– предложила Горячева.

Васильева заверила, что министерство уже завершает работу над обновлением содержания стандартов. Если до сих пор реальная оценка знаний проводилась только по ЕГЭ, под который была заточена вся школьная жизнь ребенка, «чего быть не должно», то теперь родители будут знать, чему конкретно ребенка должны научить в каждом классе. «Сейчас все утрясается и с головы становится на ноги, – заверили министр. – Телефоны они обязаны сдавать, а карманы… я думаю, мы прекратим выворачивать карманы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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