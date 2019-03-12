«Во всем виноваты пацифисты»: сенатор обвинил школу в том, что дети боятся автоматов и не знают про гранаты

В российскую школу могут вернуть предмет НВП (начальная военная подготовка). Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением к министру просвещения РФ Ольге Васильевой обратился сенатор от Кировской области Виктор Бондарев. Член Совета Федерации возмутился, что современные дети боятся автомата и не умеют кидать гранаты.

«Пацифист никогда не будет защищать родину. Никто и никогда стихотворением или кисточкой ее не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. Почему мы боимся, кому мы играем на пользу? Это надо вводить сейчас! – заявил сенатор.

Бондарев подчеркнул, что «в армии срок службы сократили до одного года, благодаря пацифистам». «Ребенок боится автомата! Ребенок не знает, что такое граната и как ее кидать! – продолжал громить современное образование сенатор. – Разве это нормально? Что-то надо делать!»

В ответ Васильева осторожно допустила возможность введения НВП в старших классах, поскольку в начальной школе дети еще слишком маленькие. «Давайте мы подумаем. Давайте ваши предложения», – сказала министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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