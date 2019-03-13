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Среда, 13 марта 2019, 10:44 мск

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Конфликт кавказцев в Москве завершился поножовщиной и стрельбой

В Москве произошел конфликт между уроженцами Кавказа, который обернулся поножовщиной и стрельбой. В результате ЧП пострадали несколько человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, инцидент произошел в помещении шиномонтажа на улице Красных зорь накануне около 18:30. Неизвестные напали на сотрудников автомастерской и нанесли двум уроженцам Азербайджана несколько ножевых ранений, после чего скрылись. По словам очевидцев, в это же время в помещении шиномонтажа была слышна стрельба.

По следам ЧП сотрудники полиции задержали на Аминьевском шоссе одного из подозреваемых, который передвигался в автомобиле «Мерседес». По предварительной информации, это уроженец Чечни, который проживает в Москве.

Раненые доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, колото-резаными ранами и огнестрельными ранениями, полученными в результате применения травматического оружия.

Как уточняется, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, в том числе, «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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