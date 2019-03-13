ЧП в «Шереметьево»: грузовой самолет врезался в мачту освещения

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с столкновением самолета с мачтой освещения в аэропорту «Шереметьево». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», в сообщении надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что ЧП произошло накануне около 21:30. Грузовое воздушное судно авиакомпании «AirBridgeCargo» во время буксировки столкнулось с мачтой освещения. В результате столкновения у самолета повреждено правое крыло, борт от полетов отстранен.

Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Как предполагается, по ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На сайте «AirBridgeCargo» говорится, что флот компании состоит из 18 самолетов типа Боинг 747, включая 11 воздушных судов нового поколения 747-8F.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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