Били ногами по голове: в Подмосковье грабители жестоко расправились с ветераном ВОВ

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны, совершенного группой лиц из корыстных побуждений (пп. «ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, жестокое преступление было совершено ночью 6 марта в Подольске. Четверо мужчин выбили входную дверь квартиры ветерана 1925 года рождения, напали на него и избили, после чего ограбили.

«Осознавая, что мужчина является лицом преклонного возраста и не может оказывать сопротивление, с целью убийства они нанесли ему удары ногами и руками по голове и телу. Полагая, что пенсионер мертв, они обыскали его квартиру. Соучастники завладели денежными средствами и иным ценным имуществом ветерана, в том числе орденами и медалями, на общую сумму не менее 1 млн рублей, после чего с места происшествия скрылись», – уточнили в СКР.

Через несколько дней после разбойного нападения ветеран скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Ранее по инициативе следственных органов СК России для дальнейшего расследования в ГСУ по Московской области из органов МВД переданы материалы уголовного дела по факту разбойного нападения (пп. «б,в» ч.4 ст. 162 УК РФ). Сейчас уголовные дела соединены в одно производство.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий двое нападавших были задержаны в ломбарде при попытке сбыть один из орденов ветерана. В ночь с 12 на 13 марта задержан третий подозреваемый. В ближайшее время он будет доставлен к следователю на допрос. Ведется розыск четвертого нападавшего.

Для проведения дополнительного осмотра и оказания помощи по назначению судебных экспертиз на место происшествия выехали криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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