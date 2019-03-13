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Среда, 13 марта 2019, 14:18 мск

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В Москве задержаны грабители и насильники проституток

В Москве задержаны трое мужчин, напавшие на девушек, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено поздно вечером 11 марта в квартире жилого года на Кунцевской улице. По версии следствия, мужчины, находясь в преступном сговоре, напали на девушек и похитили принадлежащее им имущество почти на 45 тысяч рублей. При этом двое из нападавших совершили в отношении потерпевших изнасилование и насильственные действия сексуального характера, после чего скрылись с места преступления.

В настоящее время с подозреваемыми проводится комплекс следственных действий. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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