«Смертельный сезон» начался: в Подмосковье погиб зацепер

В Подмосковье организована доследственная проверка после гибели молодого человека, который забрался на крышу электрички. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне примерно 21:25 на железнодорожной станции «Лесной городок» в Одинцовском районе. Предварительно установлено, что 20-летний мужчина самостоятельно залез на крышу электровоза, где в результате удара электрическим током получил ожоги несовместимые с жизнью.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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