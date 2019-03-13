«Лондон же есть! Там все наши». Соцсети отреагировали на 167 место Москвы в рейтинге комфортности городов

Результаты исследования комфортности городов мира, в котором Москва заняла лишь 167 место, спровоцировали бурную реакцию в соцсетях. Жители столицы «восхищаются» тем, как за последние 10 лет под руководством мэра Сергея Собянина «похорошела Москва», которая 10 лет назад в рейтинге той же консалтинговой компании Mercer была на 168 строчке. «Через полторы тысячи лет в первой десятке будем!» – саркастично отметил Mikhail B. в «Фейсбуке».

«Москва при Собянине похорошела до 167 места в рейтинге по уровню комфортности среди городов мира, а Санкт-Петербург занял 174-ю строчку, без Сергея Семёновича, – пишет пользователь Genn Bo. – Непорядок! Куда смотрят отечественные рейтинговые агентства? Надо пересмотреть методику!»

«Москва и Петербург в первую сотню рейтинга не попали. Вот же печаль-то! Но москвичи-питерцы могут не расстраиваться! Саратов и Воронеж не вошли в список из 231 города рейтинга вообще! Самый низ списка заняли Сана (Йемен), Банги (ЦАР) и Багдад», – успокоил жителей двух столиц Александр Л.

«Рывок», – «восхищаются» горожане в «твиттере». «Не, ну норм же. Ещё 1660 лет работы Собянина, и будет лучшее место для жизни!» – иронизирует Made in Anglia.

«Как похорошела Вена при Сергее Семёновиче Собянине!» – резонно отмечает Mayis.

Тем, кто всерьез переживает из-за 167 места Москвы в мировом рейтинге, пользователи предложили не волноваться: «Лондон же есть! Там все наши». Накануне стало известно, что, согласно рейтингу Forbes, российский миллиардер Михаил Фридман стал самым богатым жителем столицы Великобритании. Кроме него, там проживают еще десятки состоятельных россиян, а также бывшие бизнесмены из РФ.

Так или иначе, москвичи «удивляются», как Вена могла победить без парка Зарядье и постоянного перекладывания плитки. «Москва и Санкт-Петербург недалеко ушли от Банги и Багдада. Бюджет Москвы в 2,6 триллиона руб. ($40 миллиардов) позорно растворился в карманах дармоедов-чиновников и сомнительных мероприятиях», – считает Ross G.

«За 167 место Москвы обидно, конечно, но вынуждена признать, что оно, это самое место, скорее всего правильное. В качестве положительного бонуса могу сказать лишь одно – в Москве много туалетов», – признала Ольга П.

«От вони задыхаемся, воду пить нельзя, ноги многие переломали на его плитке, парки вырубаются, памятники архитектуры и истории уничтожаются, уродливые дома-монстры растут, как на дрожжах, опять же людей против их воли переселяют. Молодец мэр. Рейтинг высокий», – «похвалила» градоначальника Елена С.

«Ну вот я вспоминаю 89-й год, когда работал на Петровке. Выйдешь в обед – булочная, фотомагазин, в Столешниковом букинист, опять же фотомагазин, куча мелких и полезных для жизни бутиков. А что сейчас?» – оценил уровень комфорта Владимир С.

Правда, нашлись у столичного мэра и защитники. «Бег в никуда. Чем больше площадь и население города, тем менее комфортен он для проживания, в силу логистики. 2-х миллионная Вена недосягаема для 13 миллионной Москвы, а если считать постоянно расширяющуюся агломерацию с пригородами, то заслуга Собянина, что 167 место, а не ниже», – оправдывают Собянина некоторые пользователи.

Ранее стало известно, что Москва, невзирая на все усилия столичных властей, заняла первое место в рейтинге городов мира-2018 с самыми большими автомобильными пробками.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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