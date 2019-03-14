На смену Алферову: Павлу Грудинину пророчат место в Госдуме

Бывший кандидат от КПРФ на пост президента России, гендиректор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин может получить место в Госдуме. Компартия обсуждает вариант передачи ему мандата скончавшегося Жореса Алферова, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в партии.

Собеседники издания отмечают, что Алферов избирался депутатом Госдумы в составе общефедеральной части списка КПРФ, поэтому теперь компартия может передать его мандат любому своему «списочному» кандидату. Кроме Грудинина, который был номером 9 в подмосковной группе, в числе претендентов источники называют экс-кандидата в мэры Москвы – также беспартийного предпринимателя Вадима Кумина – он был вторым номером в столичной региональной группе.

Один из собеседников «Ъ» отметил, что задержка с принятием решения в КПРФ может быть связана с тем, что Грудинин был смещен с поста спикера горсовета подмосковного Видного, а позже лишен мандата по представлению прокуратуры. Правоохранители утверждали, что он не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство, однако сам Грудинин наличие офшора отрицал. В этой ситуации кандидату в депутаты Госдумы явно требуется время, чтобы утрясти все формальности, чтобы к нему снова не возникли претензии. Между тем, сам Грудинин заявил «Ъ», что ничего нового по поводу перспектив получить мандат пока сказать не может: «Консультаций со мной никто не вел». Впрочем, похожее заявление звучало и накануне его выдвижения кандидатом на пост президента РФ.

Стоит отметить, что после прекращения полномочий депутата Госдумы партии отводится две недели на выбор кандидата, которому достанется вакантный мандат. В данном случае у КПРФ есть время до 20 марта: 7 марта на заседании нижней палаты были прекращены полномочия Жореса Алферова. Если партия не примет меры самостоятельно и не предложит Центризбиркому своего кандидата, то ЦИК передаст мандат претенденту из региональной группы КПРФ, которая набрала наибольшее количество голосов, но не получила представителя в Госдуме. Однако компартия, как говорят источники, намерена самостоятельно выбрать депутата – решение может быть принято раньше возможного по закону срока – 14 или 15 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков. / В Шереметьево «Боинг-777» не смог вылететь в Бангкок из-за технического дефекта (ФОТО). / США приземлили на неопределенный срок все лайнеры Boeing 737 MAX. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»