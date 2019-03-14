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Четверг, 14 марта 2019, 12:33 мск

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Крупная авария с автобусом в Подмосковье: десять человек госпитализированы

Сегодня утром в Подмосковье произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой были госпитализированы десять человек.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 09:35. Авария произошла в районе поселка Лоза в Сергиево-Посадском районе. Возгорания не последовало, розлива топлива нет, однако есть пострадавшие.

По информации источника «Интерфакса», в аварию попал автобус, который перевозил сотрудников одного из пансионатов. В результате ДТП – десять пассажиров были госпитализированы.

Предварительно сообщается, что причиной происшествия стало нарушение правил движения водителем легкового автомобиля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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