Дело о хищении 850 млн у «Московского метрополитена»: один из фигурантов объявлен в международный розыск

Следствие по уголовному делу о крупном мошенничестве с деньгами «Московского метрополитена» завершено – один из фигурантов объявлен в международный розыск. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

По версии ведомства, с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО «Авто Селл» Гюля Коган совместно с Александром Геллером и другими лицами похитили у ГУП «Московский метрополитен» свыше 850 млн рублей, которые присвоили себе, хотя деньги предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.

Коган и ее защитник в соответствии со ст. 217 УПК РФ знакомятся с материалами уголовного дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В СКР уточнили, что у следствия имеются достаточные основания полагать, что соучастник Александр Геллер скрывается за пределами Российской Федерации, в связи с чем объявлен в международный розыск.

В целях возмещения причинённого потерпевшим ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании, рыночная стоимость которого составляет более 1 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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