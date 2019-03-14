«Мусорная» реформа: Госдума требует от Генпрокуратуры результаты проверки

В нижней палате российского парламента потребовали представить итоги проверки «мусорной реформы», которую должна была провести Генеральная прокуратура. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о январском протокольном поручении парламентариям сегодня, 14 марта, напомнил депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

«22 января мы внесли протокольное поручение – спасибо вам, что его поддержали, – обратился к коллегам Ионин. – Но сегодня 14 марта. У нас нет никакой информации о том, какова судьба этого протокольного поручения: проведена проверка прокуратурой или нет, поступил в комитет ответ или не поступил – мы не знаем. Но к нам обращаются люди и спрашивают – что сказала Генеральная прокуратура».

Парламентарий предложил коллегам совместно «навалиться» на эту ситуацию и добиться ответа о результатах проверки.

Кроме того, Ионин призвал коллег изменить законы, которые меняют основы тарифного регулирования в стране. Он напомнил о громком заявлении главы ФАС Игоря Артемьева, который заявил о двукратном завышении коммунальных платежей в России. «Уже неделю страна бурлит, – указал Ионин. – Это очень резонансное заявление. Тут же пошел вал обращений. Из города Сызрань пришло обращение: местные жители пишут, что «жить в нашем городе не каждому по карману», и жалуются на местного депутата-единоросса Симонова, который владеет всей коммунальной инфраструктурой каким-то образом, и обложил весь город. Люди говорят – покажите это Артемьеву, здесь надо начинать».

В протокольном поручении, которое Госдума приняла 22 января, отмечалось, что плата за обезвреживание и захоронение коммунальных отходов для граждан фактически является скрытым налогом на «негативное воздействие окружающей среды». Учитывая, что в Налоговом кодексе его нет – этот побор является незаконным. В связи с этим Госдума поручила комитету по экологии запросить у Генпрокуратуры и правительства РФ информацию о законности этого скрытого налогообложения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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