В Мытищах расстреляли мужчину: возбуждено уголовное дело

В подмосковных Мытищах неизвестные застрелили мужчину во дворе жилого дома. Преступники произвели в него не менее трех выстрелов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне возле подъезда жилого дома на улице Борисовка. По предварительным данным, преступников было двое.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами обнаружены и изъяты три гильзы, а также иные предметы. Назначено ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и баллистическая. Допрашиваются свидетели произошедшего», – говорится в сообщении СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.03.19

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