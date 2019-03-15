В Москве обезврежен серийный опекун-педофил

В Москве обезврежен серийный педофил, который оформлял опеку над мальчиками и совершал над ними насильственные действия сексуального характера. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело расследуется в отношении мужчины 1959 года рождения, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в июне 2016 года мужчина оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера, после чего возвратил ребёнка в социальное учреждение. Затем в октябре 2018 года он оформил опеку над другим мальчиком, в отношении которого также совершил аналогичное преступление.

Установить эти преступления удалось благодаря заявлению женщины, которая сообщила, что в 2008 году обвиняемый занимался репетиторством с ее сыном, в отношении которого также совершил во время занятий иные насильственные действия сексуального характера.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы, на которых лежали обязанности по контролю за условиями проживания малолетних», – подчеркнули в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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