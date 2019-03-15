Жителей «новой» Москвы довели до протеста: готовится митинг против действий ГК «ПИК» и префектуры

Градостроительная политика столичного правительства, представители которого, судя по последним событиям, явно лоббируют интересы крупных строительных компаний, вызывает все больше возмущения москвичей. Жители «новой» Москвы, доведенные до отчаяния действиями местных властей и застройщиков, в воскресенье, 17 марта, выйдут на акцию протеста. Предполагается, что участие в ней примут больше тысячи человек. Одна из проблем, о которой хотят заявить москвичи – игнорирование префектурой мнения жителей ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа).

Как отмечает депутат Сосенского поселения Ольга Подыганова, на митинге планируется поднять тему «катастрофических очередей в детские сады поселения, проблему точечной застройки – начало строительства ЖК «Аквилон-Парк» на Фитаревской улице, проблему нехватки парковок в ЖК «Бунинские луга» и постоянное изменение обещаний застройщика по конфигурации и срокам ввода в строй паркинга в этом «образцовом» комплексе».

На акцию протеста намерены выйти жители поселка Коммунарка и п. Сосенское, которые возмущены тем, что при существующей тяжелой ситуации с социальной инфраструктурой в поселении запланировано строительство еще нескольких «домов-монстров». Как отмечают организаторы акции протеста – инициативная группа жителей поселения, очередь в детские сады уже сейчас превышает 2 100 человек, хотя еще в начале 2018 года очередь составляла около 1 500 человек. Несмотря на это, в центре Коммунарки решено построить целый жилой комплекс «Аквилон парк», заказчиком стройки является ООО специализированный застройщик «СтройНафта». Местные жители этот объект на 1200 квартир уже называют «дом-шмонстр» за ш-образную форму, приобретенную им в процессе трансформации проекта – изначально здесь планировалось строить п-образный дом. Социальная инфраструктура под новостройку отсутствует, считают активисты.

Проблемой для жителей ТиНАО стал и «показательный» жилой комплекс ГК «ПИК» «Бунинские луга». Там, отмечают активисты, слишком плотная парковка мешает проезду пожарной техники и машинам скорой помощи. При этом, напоминают организаторы митинга, застройщик обещал обустроить там отдельные парковочные пространства – однако почему-то заниматься этим не спешит.

Еще одна проблема – странный выбор префектурой управляющей компании для 18 многоквартирных домов ЖК «Бутовские аллеи». Организаторы митинга пояснили, что жители этих домов реализовали свое право на выбор управляющей компании, однако несмотря на это префектура организовала конкурс по выбору УК для этих домов, и победителем его стала УК «ПИК-комфорт». Жильцы же настаивают на том, что эту УК не выбирали.

Кроме того, рядом на улице Липовый парк уже заканчивается строительство другого «дома-монстра», который появился на месте запланированного ранее общественно-делового центра – и это, отмечают организаторы акции протеста, уже существенно ухудшило условия жизни людей.

«Во время митинга мы будем собирать подписи под итоговой резолюцией и под обращениями по отдельным проблемам, которые мы затем отправим соответствующим адресатам», – пишет депутат на своей странице в соцсетях.

Весна-2019 в Москве обещает стать по-настоящему протестной. Митинги и акции в столице проходят каждые выходные, а иногда люди выходят с протестом и в рабочие дни. Так, 10 марта москвичи протестовали против изоляции в России интернета, акция по некоторым подсчетам собрала около 15 тысяч участников. В начале марта с протестом на улицы вышли жители района Зюзино, которые восстали против планов мэрии закрыть родильный дом №10, в те же дни около метро Автозаводская жители столицы протестовали против бесконтрольного массового применения противоголедных химических реагентов. В ближайшее воскресенье, 17 марта, в Москве запланирован массовый протест с требованиями – изменить социально-экономического курс страны, отменить пенсионную «реформу», обеспечить незыблемость суверенитета России над Южными Курилами и неукоснительно соблюдать конституционных права и свобода граждан России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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