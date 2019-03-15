ЧП в Подмосковье: кирпич упал на голову 6-летней девочке

В Подмосковье следственный комитет организовал доследственную проверку ЧП в Долгопрудном, где, по данным СМИ, на голову 6-летней девочке упал кирпич, отвалившийся от фасада жилого дома. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел 6 марта возле одного из дошкольных учреждений города Долгопрудный, когда девочка с родителями находилась на улице. Сообщается, что кирпич предположительно отвалился от фасада жилого многоквартирного дома. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы, где после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.03.19

Нефть не спасет: экономика России вошла в зону повышенного риска. / Банда мошенников похитила 1 млрд банковских активов. / «Как бы россияне ни экономили, платить приходится больше»: реальная личная инфляция выше, чем считает Росстат. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»