Алкоголь для несовершеннолетних: в новой Москве возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции новой Москвы в результате проверки в одном из супермаркетов в поселении Щаповское выявили факт продажи алкогольной продукции 17-летней девушке. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба УВД УВД по ТиНАО г. Москвы.

В результате был задержан продавец магазина – 22-летний житель Московской области. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.19

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