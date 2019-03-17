«За новый курс!» Москва вышла на антиправительственный протест

В Москве началась акция протеста против нынешнего политического курса руководства страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, участники шествия, после которого начнется митинг, заявили о необходимости кардинального изменения кадрового состава правительства РФ.

Как сообщили организаторы акции, в протестной демонстрации намеревались принять участие целый ряд оппозиционных мероприятий, а также такие известные общественные деятели, как Игорь Стрелков (движение «Новороссия»), Максим Калашников («Партия Дела), протоиерей Всеволод Чаплин, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и многие другие.

Акция посвящена защите социальной справедливости, территориальной целостности страны и необходимости смены существующего экономического курса в интересах народов России.

Мероприятие приурочено к годовщине переизбрания на пост президента РФ Владимира Путина на новый срок, а также к годовщине референдумов за сохранение СССР (1991) и присоединение Крыма к России (2014).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.03.19

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