«Хуже фашистов»: власть получила новые обвинения в «геноциде» россиян

За четыре срока президентства Владимира Путина в России сформировалась политическая, экономическая и социальная «стабильность», которая, как считают оппозиционные силы, заключается в том, что страна оказалась в руках олигархов, которые через своих лоббистов во власти выкачивают ресурсы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на митинге в Москве политики и общественные деятели заявили, что необходимо, если не «раскачивать лодку» политической системы, то сменить ее курс, так как нынешняя власть «хуже фашистов».

По словам координатора «Левого фронта» Анастасии Удальцовой, еще в прошлом году левым силам стало очевидно, что очередное голосование за Путина приведет к усугублению и консервации проблем в стране.

«Так оно и вышло. Россияне (в марте 2018 года) проголосовали за очередные пустые и сладкие обещания власти. Надо констатировать, что путинская стабильность существует. Она заключается в том, что 100 условных семей жиреют на фоне тотального нищания народа. На чем эти 100 условных семей делают свои миллиарды? На природных ресурсах – на том, что принадлежит стране и народу», – сказала Удальцова.

Активистка «Другой России» Ольга Шалина согласилась, что «власть опирается на олигархов, которые выкачивают ресурсы» из земли. «Власть интересуют только вопросы продажи и перепродажи этих ресурсов и эксплуатации наших недр. Политика – способ обслуживать экономику и продвигать интересы. Да, есть некая борьба в провластных группировках, но это также не более чем экономическая борьба, которая облекается в различную оболочку лозунгов, требований», – заявила Шалина.

Она также подчеркнула, что патриотическая риторика нынешней власти – не более чем популизм. «Лозунги – не больше чем лозунги. Да, нам сейчас сказали, Курилы не отдадут, но, тем не менее, вопрос видит в воздухе. Нет никаких жестких действий, потому что решают ни заявления, ни лозунги, ни патриотические чувства – решают только экономические интересы», – констатировала она.

По мнению главного редактора канала «Сталинград» Александра Пасечника, граждане слишком долго мирились с таким положением дел. Более того, он даже обвинил нынешних властей в скрытом фашизме.«Очень долго мы, творческая интеллигенция, были конформистами, которые обслуживали эту власть. Нам давали подачки, мы были повязаны с властью. Но наступает время, когда мы должны выйти из этого порочного круга и сказать «нет» этой системе и этому режиму. Нужно найти в себе смелость. Эта власть – хуже фашистов, потому что фашистов видно было, а эти убивают наших детей исподтишка, говоря красивые слова и фразы. Мы не имеем права больше молчать», – сказал Пасечник.

«На каждом из нас ответственность за нашу страну. Если мы будем сидеть у телевизора и смотреть, как нам вешают лапшу дальше, мы лишимся нашей страны. Это нужно понять. Вода уже врывается в трюмы, а они все кричат: не раскачивайте лодку!» Люди начинают понимать и видеть правду. Мы будем говорить эту правду для вас, больше не будем молчать», – продолжил он.

Бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии, протоиерей Всеволод Чаплин со своей стороны подчеркнул, что жителям страны действительно нужно добиться, чтобы «мирным и законным путем в стране возникла другая система», реальное социальное государство.

«Навязали нам систему экономическую и социальную, которая чужда России. Систему финансового капитализма западного образца. Навязали обманом в 1991 году и грубой силой в 1993 году», – сказал Чаплин.

«Сейчас некоторые смеются, говоря, что государство скоро отомрет и вся власть окажется в руках у финансовых воротил… Нужно добиться, чтобы нас слышали, чтобы общественная дискуссия не затыкалась манипуляторами, которые важнейшие темы сегодня не дают нормально обсуждать ни на телеканалах, и на мероприятиях. Кто-то обвиняет в том, что мы раскачиваем лодку. А лодка плывет не туда, и все больше начинает крутиться в водовороте. Нужно менять курс этой лодки, это нам по силам», – заявил протоиерей.

По словам Удальцовой, для смены курса, в первую очередь нужна «отставка правительства и руководства Центрального банка и формирование правительства национального доверия». Также важными пунктами она назвала национализацию природной ренты и стратегических отраслей промышленности, «преобразование госкорпораций в госпредприятия с прозрачной отчетностью всей деятельности».

Лидер движения «Свободная Россия» Игорь Скурлатов, также присутствовавший на митинге, согласился, что начинать нужно с политической реформы, и отметил, что для полного изменения «политического ландшафта» нужно также распустить Государственную думу. Он заявил, что необходимо отменить антисоциальные реформы, в том числе по увеличению пенсионного возраста и увеличению НДС, так как они являются частью «геноцидной социальной политики». «Проводят бесчеловечные законы, не дающие нам свободно жить и дышать в нашей родной стране», – сказал он.

«Нам нужна великая Россия. А в Кремле властям, видимо, нужны потрясения, как иначе понимать политику, которую они проводят? Мы за мирный протест, но мы предупреждаем власти, народ уже устал и требует решительных перемен в стране», – заключил Скурлатов.

Москва, Мария Вяткина

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