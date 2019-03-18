В Москве «заминировали» телецентр

Москву продолжают атаковать «телефонные террористы». Сегодня поступил звонок о бомбе в телецентре на Шаболовке, однако после проверки информация о минировании не подтвердилась.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании телецентра по адресу: улица Шаболовка, 37, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Позже пресс-секретарь телецентра Денис Назаров уточнил, что после проверки оказалось, что угроза взрыва была ложной.

Как сообщал «Новый День», с 25 января по всей России начали массово поступать сообщения о заложенных бомбах. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале, в Центральной России. Целью атаки, в основном, являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях полицейские проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

5 февраля в Москве и Подмосковье количество звонков о минировании превысило 200 случаев. Эвакуация затронула порядка 20 тысяч человек. На прошлой неделе только за сутки поступили сообщения о «минировании» более 700 отделений банков, а также десятков школ и магазинов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.19

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