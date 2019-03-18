Чтобы меньше давили на бизнес: Титов предложил Кремлю новые идеи

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил руководителю администрации главы государства Антону Вайно вынести на очередное заседание рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства несколько важных вопросов, касающихся предотвращения неправомерного уголовного давления на бизнес.

В частности, Титов предложил внести в Уголовно-процессуальный кодекс положение о запрете на возбуждение уголовных дел по фактам совершения деяний в рамках неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

«О том, как уголовное преследование бизнеса губит деловой климат, в последнее время говорят очень много и активно, – отметил бизнес-омбудсмен. – Вроде и установка высшим руководством страны дана однозначная: давление надо ослаблять. Однако ситуация с фондом Baring Vostok показала, насколько велик в нашей стране разрыв между хорошими законами и их практическим применением».

По оценке Титова, слова которого приводит его пресс-служба, именно посадка бизнесмена в СИЗО сразу после заведения дела и является главной репрессивной дубинкой, которая используется в рейдерских схемах. При этом ограничение на предварительное заключение предпринимателей, которое содержится в статье 108 УПК, ситуацию совершенно не спасает. Уголовно-процессуальный кодекс запрещает заключать в СИЗО обвиняемых по «экономическим» статьям, если действия соотносятся с предпринимательской деятельностью. «Но тут все зависит от того, какую деятельность считать предпринимательской. Сегодня следователи решают задачу очень легко. Заявляют, что усматривают в деле заведомый умысел на хищение или извлечение незаконной выгоды, и на этом основании отказывают предпринимателям в праве считаться предпринимателями», – констатировал бизнес-омбудсмен.

В то же время он отметил, что из этой ситуации есть выход. «Просто надо описывать в законе не столько определения, сколько процедуру. Надо всего лишь добавить в УПК одну четкую формулировку – «запрещается возбуждение уголовных дел по нарушениям, связанным с ненадлежащим исполнением гражданско-правовых сделок, которые не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными». Проще говоря, любой хозяйственный спор сначала должен рассматривать арбитражный суд. И если только он отменит сделку в принципе (поскольку обнаружит обман одной из сторон), можно говорить о возбуждении уголовного дела», – считает Титов.

По его мнению, «подобный подход резко пошатнет позиции любителей рейдерских схем, а таковых в среде бизнеса, к сожалению, наблюдается немало».

На рассмотрение рабочей группы предложено вынести еще два важных вопроса. Один из них касается возложения на прокуратуру обязанности по ведению открытого реестра уголовных дел, что существенно повысит прозрачность и контролируемость всей системы рассмотрения обращений о преступлениях, а второй – решения проблемы с необоснованным вменением статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» по экономическим преступлениям. Для решения вопроса предложено дополнить статью 210 УК примечанием, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к ответственности по преступлениям, предусмотренным статьями 159-159.6 («Мошенничество») и главой 22 («Экономические преступления») (за исключением статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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