В центре Москвы ограблена галерея: похищены картины советских художников

В Москве произошло новое ЧП с кражей картин. На это раз воры вынесли пять работ советских художников и фотоаппарат из галереи на Пречистенке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«18 марта в отдел полиции по району Хамовники в Москве поступило сообщение от женщины, что из галереи по адресу ул. Пречистенка 30/2 украли фотоаппарат и пять картин, написанных в 1920-х и 1970-х годах советскими художниками – Борисом Смирновым-Русецким и Михаилом Соколовым», – уточнили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка, сумма ущерба устанавливается.

Напомним, 27 января в Третьяковской галерее произошла резонансная кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую похититель снял со стены и унес на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию. После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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