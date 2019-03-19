80 кг таблеток: в Москве задержаны нелегальные поставщики опасных препаратов для похудения

Сотрудниками столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков задержаны две женщины по подозрению в распространении сильнодействующих веществ в крупном размере. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъято порядка 80 кг препаратов, содержащих сибутрамин.

По версии следствия, подозреваемые осуществляли поставки запрещенных препаратов из-за рубежа, после чего через почтовые отправления распространяли их в различных регионах России.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в съемной квартире одного из домов на улице Вилиса Лациса задержаны 33-летняя гражданка России и 29-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья. При обследовании помещения обнаружены картонные коробки с почтовыми отправлениями, упаковочный материал, голографические наклейки средств для похудения, визитки, печати и штампы. Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин», – отметила Волк.

Всего из незаконного оборота изъято около 80 килограммов препаратов. Их стоимость предположительно составляет более 10 миллионов рублей.

Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

Москва выбыла из сотни самых дорогих городов мира. / «Пахнет мошенничеством»: в Госдуме снова предложили пересмотреть итоги приватизации. / Глава делегации Германии заявил о разительных переменах в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»