«Где-то это сто рублей, а где-то и полторы тысячи»: сэкономить на пенсионерах пытаются 30 регионов России

Правительство РФ намерено прекратить практику занижения в регионах уровня прожиточного минимума, что позволяет местным властям экономить на социальных выплатах. Как сказал сегодня министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, новая система расчетов, которая будет единой для всех регионов, позволит исправить нынешнюю ситуацию.

Выступая на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, Топилин уточнил, что в настоящее время в 30 регионах страны намеренно занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.

По словам министра, масштабы занижения в регионах различны. «Где-то это сто рублей, где-то двести, а где-то и полторы тысячи», – сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»).

Предполагается, что решить проблему удастся благодаря поправке, которая принята Госдумой во время второго чтения законопроекта о начислении социальных доплат к пенсии сверх прожиточного минимума. Изменения касаются единой методики расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.

По словам министра, эта поправка позволит правительству навести порядок и выпускать правила формирования прожиточного минимума пенсионера. Впрочем, как уточнил Топилин, произойдет это не сразу. «С 2020 года при формировании бюджетов, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить», – заверил глава минтруда РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

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