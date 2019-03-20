Несовершеннолетняя проституция: в Москве задержана организатор притона из Африки

В Москве задержана гражданка одного из государств Африки, подозреваемая в организации проституции с использованием несовершеннолетних. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, женщина 1987 года рождения с июня 2016 года по март 2019 года, находясь на территории Москвы, занималась организацией занятием проституцией гражданками иностранного государства, среди которых были несовершеннолетние.

«В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В скором времени ей будет избрана мера пресечения», – уточнили в СКР.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту организации занятием проституцией (п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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