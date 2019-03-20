В Москве арестован член «Купавнинской» криминальной группировки

В Москве взят под стражу один из соучастников «Купавнинской» преступной группировки – 23-летний Сергей Власов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) , а также разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным ведлмства, так называемая «Купавнинская банда» была создана в 2007 году в одноименном поселке Старая Купавна Ногинского района Московской области, а ее целью было совершение разбойных нападений на граждан, перевозящих крупные денежные суммы. Как считает следствие, непосредственное руководство бандой осуществляли Моногов, Сорокин, Аксёнов и Муравлёв, которые собственно и определяли объекты нападений, разрабатывали преступные схемы, а также распределяли роли между соучастниками. Постепенно в организованную преступную группу были вовлечены другие соучастники, которые не только были заведомо осведомлены ее о целях, но и добровольно вступали в состав банды, а в дальнейшем и принимали активное участие в преступлениях.

«Финансирование банды осуществлялось именно на денежные средства, вырученные в результате разбойных нападений на граждан. Стоит отметить, что для осуществления преступных целей обвиняемые были хорошо подготовлены не только физически, но и технически: оружие, многочисленные транспортные средства и средства связи помогали им в достижении преступных целей», – уточнили в СКР.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре 2009 года на территории торгово-ярмарочного комплекса «Москва» участники банды совершили вооруженное нападение на сотрудников ООО «ЧОП «ГББ», в результате которого были убиты трое инкассаторов, а также похищено более 74 млн рублей. В августе 2010 года обвиняемые напали на сотрудников ООО «Торг Сбыт», один из которых получил огнестрельные ранения, а второй – скончался. При этом было похищено более 470 тысяч рублей. Кроме того, участники банды совершили ряд разбойных нападений на жителей Москвы и Московской области, в том числе в августе 2012 года они избили двоих москвичей и похитили у них 13 млн рублей.

Ранее восемь соучастников вооруженной банды приговорены судом к длительным срокам лишения свободы. Власов, длительное время скрывавшийся от органов предварительного следствия, был задержан на территории Московской области. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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