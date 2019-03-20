Вэлком в РФ: Путин пригласил британцев вложиться в российские нацпроекты

Сегодня президент РФ Владимир Путин сделал неожиданное заявление – глава государства пригласил британский бизнес подключиться к реализации российских национальных проектов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он заявил на встрече в Кремле с представителями деловых кругов Великобритании.

Путин согласился, что последние годы отношения между Великобританией и Россией «находились и находятся, к сожалению, до сих пор не в самом лучшем положении». Между тем, обратил внимание российский лидер, товарооборот между странами растет: в 2017 году он увеличился сразу на 23%. «А после того, как цены на энергоносители стабилизировались, в прошлом году он вырос еще на 8%, достигнув 13,7 миллиарда долларов. Накопленные британские инвестиции в российской экономике составляют сегодня 23,8%, а российские в британскую экономику – свыше 11 миллиардов долларов», – отметил президент РФ.

Путин также напомнил, что в России работают более 600 предприятий с британским участием: в промышленности, в том числе машиностроении, фармацевтике, других инновационных отраслях. «Энергетические корпорации России и Великобритании участвуют в добыче, переработке нефтегазовых ресурсов, сырья, в производстве и транспортировке электроэнергии. Совместно реализуют и крупные проекты, но я уже не говорю о том, что «Би-пи» у нас является крупнейшим акционером в нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефть», участвует в таких проектах как «Северный поток-2» и «Сахалин-3», – сказал глава российского государства.

При этом, как отметил президент РФ, эксперты лондонского Сити участвуют в работе по созданию международного финансового центра в Москве, лондонская фондовая биржа содействует притоку капитала в Россию – ценные бумаги почти всех публичных российских компаний обращаются именно в Лондоне.

При этом Путин сообщил представителям британского бизнеса, что «в рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы».

«Я не оговорился, речь идет о вложениях именно сотен миллиардов долларов, и здесь, уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе, рынок достаточно большой. Реализация этих проектов будет иметь комплексный, как мы рассчитываем, синергетический эффект для динамичного роста всей страны, откроет значительные возможности для бизнеса, в том числе и для британских деловых кругов», – заявил президент РФ.

В этой связи он также подчеркнул, что «мы в России делаем все необходимое для того, чтобы иностранные инвесторы, наши партнеры, друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерные административные нагрузки». «Так, для информации, хотел бы вам сказать, проинформировать: Россия вышла на 31-е место в рейтинге свободы ведения бизнеса Всемирного банка, поднявшись сразу на несколько десятков позиций за последние пять лет», – обратил внимание Путин и пригласил предпринимателей Великобритании на Петербургский экономический форум, который пройдет 6-8 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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