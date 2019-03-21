В администрацию Чеховского района пришла ФСБ: проведены обыски

Сегодня утром сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) совместно с полицейскими провели обыски в администрации подмосковного Чеховского района, передает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Как сообщается, в результате следственных действий силовики изъяли документацию, а также электронные носители. Речь идет о расследовании махинаций с землей воинских частей, которые были незаконным путем переведены в другую категорию земель и перепроданы.

Источник, близкий к администрации, уточнил изданию, что силовики приехали в 7:30 и обыскивают кабинеты на втором и третьем этажах здания. «Там находятся кабинеты главы Чеховского района Марины Кононовой, ее замов, а также кабинеты районного комитета по архитектуре», – сказал он.

По версии следствия, из федеральной собственности могло быть выведено несколько гектаров земель специального назначения. «Сейчас на этих территориях располагаются офисы коммерческих компаний и промышленные производства», – уточнили в следственном комитете.

По данным РБК, обыски стали частью дела, которое ГСУ СКР по Московской области возбудило в октябре 2017 года по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Один из фигурантов дела – чеховский предприниматель Николай Павлинов, которого телеканал «Россия 24» называл криминальным авторитетом по кличке Павлин. По тому же делу объявлен в международный розыск помощник Павлинова Олег Стрекалов. По версии следствия, он мог принимать участие в незаконном оформлении земельных участков на подставных лиц.

Месяц назад уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества было передано в Чеховский городской суд. В материалах расследования – эпизоды, подозреваемым по которым проходит и командир воинской части Чехов-3 Андрей Василенко. Источник в СКР отметил, что, по версии следствия, Василенко и неустановленные лица, приобрели девять земельных участков и два здания. Кадастровая стоимость недвижимости составила 300 млн рублей.

По данным следствия, которые приводит издание, к преступному сообществу могут быть причастны бывшие главы Чеховского района Сергей Юдин (2013-2018) и Анатолий Чибесков (2005-2010), которые сейчас находятся под домашним арестом и дают показания. Месяц назад по этому же делу были задержаны шесть человек из числа нынешних и бывших сотрудников Чеховской администрации, службы государственной регистрации Росреестр, а также МУП «Чеховское кадастровое бюро». В 2017 году за хищения земельных участков были осуждены бывший заместитель начальника ИФНС по Чехову Юлия Иванова и предприниматель Данис Низаметдинов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

Чиновники подсчитали стоимость диких животных в России и оценили запасы леса и воды. / Boeing косвенно признал недоработки модели 737 MAX. / Росстат назвал регионы России, где работают меньше всех. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»