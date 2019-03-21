В Москве задержан киллер: преступника подвел пистолет

В Москве задержан молодой человек 1998 года рождения по подозрению в попытке убийства по найму. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступника подвел пистолет – он был задержан предполагаемой жертвой.

По данным следствия, ЧП произошло накануне, когда подозреваемый, действуя из корыстных побуждений по найму неустановленных лиц, вблизи жилых домов на Часовой улице произвел в мужчину не менее двух выстрелов из сигнального пистолета. «Повредив лишь манжет куртки, одетой на предполагаемой жертве, довести свой преступный умысел до конца не смог ввиду заклинивания в патроннике ствола патрона. После чего попытался скрыться, но был задержан потерпевшим и его коллегой», – уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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