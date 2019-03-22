«Партия власти – главный штурман развала страны!» Россияне выйдут на протест по всей стране

В субботу, 23 марта, в ряде регионов запланирована всероссийская акция протеста против антисоциальных реформ правительства РФ. Участники многочисленных митингов намерены выйти под лозунгами «Партия власти – главный штурман политики развала страны!», «Нам нужно правительство народного доверия!», «Бесплатное образование и медицину – для всех!», «Нет росту тарифов на вывоз мусора!» и другими.

В Москве массовый митинг начнется на проспекте Академика Сахарова в полдень. Согласование мэрии на ее проведение получено. Планируется, что участие примут до пяти тысяч жителей столицы. Протестующие начнут собираться около здания гостиницы «Ленинградская» с 11:00.

Организатором акции выступила КПРФ. Представители партии в соцсетях напоминают об отказе ЦИК передать мандат Госдумы экс-кандидату на пост президента РФ Павлу Грудинину и призывают его сторонников присоединиться к протесту. О своем намерении выйти на акцию заявили также противники мусорной реформы, экологи, общественники.

Протестные митинги в рамках заявленной коммунистами всероссийской акции пройдут и в других регионах. В частности, 23 марта митинги запланированы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Кирове, Саратове, Сыктывкаре, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Элисте, Петрозаводске, Саранске, Владикваказе, Казани, Чите, Краснодаре, Барнауле, Владивостоке, Находке и других городах.

В Крыму состоится сразу две протестные акции – в Евпатории и Алупке. В Тюмени 23 марта горожане устроят очередную акцию протеста против резкого многократного повышения «мусорных» тарифов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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