Тарифы на вывоз мусора в России подскочили в среднем на 51%

Существенный рост тарифов ЖКХ – в том числе, в рамках «мусорной реформы» – не скажется существенным образом на общем повышении инфляции, хотя увеличение платы на вывоз мусора в среднем в феврале составило 51%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на пресс-конференции.

«Рост тарифов на ЖКХ у нас часто было значимым элементом, который влияет на инфляцию, – отметила Набиуллина. – По нашей оценке, в этом году та динамика повышения тарифов, которая заложена, не приведет к повышению инфляции. С точки зрения ЖКХ в целом мы не видим какого-то проинфляционного эффекта».

При этом Набиуллина признала, что в России произошел серьезный рост тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). «По нашей оценке годовой темп роста тарифов составил 51%», – уточнила она.

По ее словам, отмечается большая дифференциация тарифов по регионам. «Есть регионы, где они даже упали, но есть, где они выросли существенно. В нашей корзине ИПЦ (индекс потребительских цен, – ред.) эти тарифы составляют не такую маленькую долю – 0,15%. В ускорении инфляции эти тарифы сказались примерно на 0,07 процентного пункта. Безусловно, это фактор не только инфляционный, но и социальный. Эта тема в фокусе внимания ФАС и муниципалитетов. Мы исходим из того, что какого-то большого эффекта в целом на индекс инфляции не будет. Но по регионам, я повторю, мы видим очень большую разницу», – отметила глава Банка России.

Ранее Набиуллина сообщила, что в России пик инфляции придется на март-апрель 2019 года. Прогноз годовой инфляции на конец 2019 года снижен с 5,0-5,5 до 4,7-5,2%, а ее возвращение к 4% можно ожидать в первой половине 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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