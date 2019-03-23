«Путина – в отставку!» Президенту, премьеру и «Единой России» выражено общественное недоверие

Сегодня в Москве прошла массовая акция протеста против социально-экономической политики Кремля и правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывавший на месте событий, участники митинга выразили недоверие президенту РФ Владимиру Путину, главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и партии «Единая Россия» за создание и поддержку буржуазно-олигархический системы власти в стране.

Протестное шествие возглавил лидер компартии Геннадий Зюганов и другие руководители КПРФ, а также экс-кандидат на пост президента РФ Павел Грудинин. В колоннах были представители не только компартии, но и активисты «Левого фронта», Революционной рабочей партии, обманутые дольщики и экоактивисты, выступающие против строительства мусоросжигательных заводов. Участники демонстрации скандировали: «Завершим реформы так – над Кремлем красный флаг!», «Путина – в отставку!», «Грудинин – наш президент!», «Вся власть – Советам!»

На митинге лидер КПРФ заявил, что сегодня Россию снова «окунают» в 1990-е, но в худшем варианте. По его словам, «свора внешних и внутренних врагов» страны объединилась под флагом Ельцин-центра и ополчилась против представителей патриотических сил, поскольку была предложена программа реального развития страны, получившая широкую поддержку населения. Одним из ярких примеров давления за последнее время – «преступное по форме и циничное по содержанию» – Зюганов назвал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), отказавшейся передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину. Как считает лидер КПРФ, после этого нынешний состав Центризбиркома должен быть распущен.

Оценивая социально-экономическую политику руководства страны, Зюганов обратил внимание, что одним из результатов стало включение Москвы в тройку самых олигархических городов мира, тогда как остальное население страны переживает тяжелые времена с унижением пенсионной реформой. В этой ситуации лидер компартии заявил о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы богатые платили в бюджет больше, чем обычные граждане. Чтобы добиться реальных преобразований, как считает Зюганов, необходимо формировать широкий народный фронт – другого выхода нет.

Лидер московского отделения КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин со своей стороны подчеркнул, что Россия оказалась под давлением крупного капитала почти 30 лет назад, когда «враги советской власти развалили Советский союз и перешли в наступление». В результате «мы получили 21 млн граждан за чертой бедности, полстраны нищих», но при этом появилось несколько олигархов, а отечественная промышленность фактически отдана в США и Англию. При этом, по его словам, вновь появись политзаключенные, среди которых оказался экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, осужденный за встречу со своими избирателями.

В этой ситуации необходимо выразить недоверие Путину, Медведеву, «Единой России» и всем госструктурам, которые поддерживают «этот криминальный олигархический буржуазный строй», – заявил Рашкин.

Стоит отметить, что акция протеста прошла не без инцидентов. Сотрудники правоохранительных органов высказали недовольство главной сценой митинга. В частности, претензии вызвала часть оформления с карикатурным изображением российской действительности. В результате – во время митинга на месте этого плаката образовалась дыра.

Аналогичные акции протеста прошли в целом ряде городов России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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