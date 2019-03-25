Параллельная реальность: мэрия Москвы шокировала жителей Черемушек

Бесплатное ежемесячное приложение «Мой район» к газете «АиФ» удивило жителей района Черемушки. Согласно опубликованным в издании данным, в районе насчитывается как минимум 608 дворов, и все они уже благоустроены – там высажено 1 893 дерева. В реальной жизни в Черемушках всего 316 жилых домов, а за весь 2018 год, согласно отчету управы, при благоустройстве там всего 21 саженец.

Об удивительной статистике сообщила в соцсетях муниципальный депутат Черемушек по округу №3 Елена Селькова, и опубликовала первую страницу газеты. Издание, по ее словам, бесплатно разложили в почтовые ящики жителей района. «Граждане-товарищи, ну вот даже уже не смешно. Уже за гранью просто!» – говорится на странице депутата в «Фейсбуке». «Ну, похвастайтесь, в каком ещё районе Москвы по два двора на дом, а?», – иронизирует депутат.

Усомнилась Селькова и в данных о количестве высаженных деревьев – в газете идет речь о 1 893 единице, в то время, как данные управы за 2018 год подтверждают только 21 штуку. «Или они от Адама считали?» – интересуется депутат.

Согласно данным на сайте района Черемушки Mcherem.ru, в районе насчитывается 322 жилых дома.

В комментариях пользователи соцсетей обращают внимание на подписанный президентом РФ закон, устанавливающем штрафы за «фейк-ньюз», и отмечают, что подобные СМИ, скорее всего, финансируются из карманов самих жителей района.

Отметим, ранее СМИ сообщали о покупке мэрией Москвы газеты «Аргументы и факты» у медиахолдинга Media3. После долгих переговоров в 2014 году, по информации «Ведомостей», актив приобретен на баланс компании «Московские информационные технологии», которая контролируется правительством Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

«У нас в «Роскосмосе» печатного станка нет»: создание сверхтяжелой ракеты обойдется в 740 млрд рублей. / Импорт детского питания в Россию оказался под угрозой. / Патрушев не видит препятствий для изменения формата ДРСМД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»