Тренер по боевым искусствам почти два года насиловал девочку

В Подмосковье 40-летний тренер по одному из боевых искусств заподозрен в педофилии. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина почти два года удовлетворял свое половое влечение со школьницей 2005 года рождения.

«Предварительно установлено, что с января 2017 по февраль 2019 года мужчина с целью удовлетворения своего полового влечения неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан – он проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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