В России решили приравнять машиноместа к квартирам

В России планируется приравнять машиноместа, расположенные в зданиях жилых домов, к квартирам по оплате коммунальных услуг. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов-«единороссов», сегодня одобрен комитетом Совета Федерации по экономической политике. Сенаторы поддержали концепцию документа, вопреки заявлению своего коллеги Сергея Калашникова, указавшего, что такой закон создаст дополнительные проблемы.

Законопроект предлагает поправки в Жилищный кодекс, которые обяжут владельцев машиномест в многоквартирных домах оплачивать все коммунальные услуги, как для квартир, – включая отопление и взносы на капремонт. От этих двух строчек в квитанции предполагается освободить только членов ТСЖ и жилищных кооперативов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, представляя инициативу депутатов Госдумы, отметил, что проблема участия владельцев машиномест в содержании общедомового имущества пока не решена. Однако «авторы законопроекта не решают эту проблему, а порождают дополнительные вопросы», отметил он, пояснив, что в частности, депутаты фактически приравняли машиноместо к жилому помещению по оплате коммунальных услуг. Более того, в некоторых случаях владельцам машиномест придется платить в полтора раза больше, чем собственникам квартир – зато про вопрос содержания подъездных путей авторы законопроекта вообще забыли.

«Возникает вопрос – почему все коммунальные услуги на общедомовые пространства распространяются на владельца машиноместа? – поинтересовался Калашников. – Электроэнергия и тепло – это понятно, а вот горячая и холодная вода вызывает вопросы». Калашников предложил не поддерживать законопроект, поскольку сама его концепция ошибочна, и исправить проект невозможно.

Однако другие сенаторы не согласились с такой позицией. В частности, член СФ от Башкирии Ирек Ялалов заявил, что «подход концептуально верный», а представитель Кировской области Вячеслав Тимченко сказал, что «отвергать и отмахиваться – это не государственный, не общепринятый принцип».

При голосовании большинством голосов идея приравнять машиноместа к квартирам по оплате коммунальных услуг была одобрена – с учетом замечаний, которые сенаторы должны представить в Госдуму.

Согласно данным, опубликованным на сайте Государственной думы, соавторами законопроекта выступили, в частности, «единороссы» Владимир Бурматов и Александр Максимов – который прославился заявлением о русском народе, ненавидящем успешных людей, и защитой элитных автомобилей для чиновников за бюджетный счет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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