На почве ревности: в Москве двое подростков жестоко избили 14-летнего знакомого

В Москве возбуждено уголовное дело об избиении 14-летнего подростка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 12 марта около жилых домов на Кастанаевской улице. В ходе конфликта, возникшего на почве ревности, двое 16-летних молодых людей избили 14-летнего подростка. Они нанесли ему не менее десяти ударов ногами в область туловища, в том числе в область живота. У пострадавшего диагностированы множественные телесные повреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Причинения несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В настоящий момент оба подозреваемых задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие продолжает устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего. Допрашиваются родственники, сотрудники учебных учреждений, собирается характеристика подростков.

Как уточняет РБК, пострадавший является учеником 7 класса колледже физической культуры и спорта «Спарта». После инцидента его доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского, где у него диагностировали разрыв селезенки. Первоначально мальчик сообщил, что получил травмы при падении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

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