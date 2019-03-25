Новый «привет» от мэрии Москвы: выделенные полосы закрываются

Власти Москвы продолжают вытеснять автомобилистов из города. Как сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД), для частного транспорта будет запрещен проезд по выделенным полосам на ряде магистралей, где движение для обычного транспорта было разрешено в выходные и праздничные дни.

Ежедневный режим работы выделенных полос, где такси и общественному транспорту и машинам экстренных служб отдается приоритетное движение, вводится с 14 апреля. Это коснется Ленинского проспекта, проспекта Мира – Ярославского шоссе, участка магистрали Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, Нижегородская улица – Рязанский проспект.

Предполагается, что нововведение позволит сократить время прибытия бригад экстренных служб и обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта.

«Пожарные и «скорые» машины смогут беспрепятственно проехать по выделенкам, быстрее выполнить свою работу и успеют спасти людей. Автомобили такси также поедут быстрее, благодаря чему клиенты станут меньше ожидать прибытия машины Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тысяч москвичей. Пассажиры городского транспорта смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути», – отмечают в ЦОДД.

Стоит отметить, на сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно, в основном они располагаются в центре города.

Как сообщал РИА «Новый День», действия столичных властей в сфере регулирования дорожного движения вызывает массовое недовольство горожан. Москва действительно утопает в пробках, несмотря на строительство дорожных развязок и других попыток «оптимизации» транспортной системы.

Минувшей зимой мэрия перешла к активным действиям. С 15 декабря 2018 года максимальный тариф за стоянку в Москве был повышен с 200 до 380 рублей в час. Кроме того, с 1 января увеличилась стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта.

С 1 марта автолюбителей начали штрафовать на 1 тысячу рублей за остановку на «вафельной» разметке, нанесенной на перекрестках.

Московские власти также разрабатывают «дорожную карту» введения в столице ограничений для неэкологичного автотранспорта.

Москвичи выступают против политики мэра Собянина и собирают подписи под петицией президенту РФ с требованием отправить вице-мэра Москвы, главу департамента транспорта Максима Ликсутова в отставку. Петицию «Останови Ликсутова!» подписали более 147 тысяч человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.03.19

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